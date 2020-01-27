Туманы и гололедица: украинцев призвали быть осторожными [ Редактировать ]
Во вторник, 28 января, в Украине ожидается туман и гололедица. Видимость на дорогах составит 200-500 метров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий. По прогнозам Укргидрометцентра, ночью и утром 28 января в Украине, кроме северо-востока, туман, видимость 200-500 м, в Карпатах гололед, на дорогах гололедица", - указано в сообщении.
Ранее мы писали о том, что синоптики удивили резкой сменой погоды. С понедельника, 27 января, погода в Украине изменится. Так, придут осадки, однако будут они не везде.
Мы писали о том, что в Ивано-Франковской области спасли заблудившегося в районе горы Говерла американца. Также мы писали о том, что в Карпатах неожиданно пошел снег.
А также, водителей призвали быть осторожными на дорогах. На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.
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