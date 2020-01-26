С понедельника, 27 января, погода в Украине изменится. Так, придут осадки, однако будут они не везде. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра, передает apostrophe.ua.

Известно, что в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Ровенской областях Украины днем ожидается мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до -1 ... +1 градуса, а днем покажет +2 ... +7 градусов. Ветер южно-западный со скоростью 5-10 м/с.

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В центральной части Украины в течение суток ясно, без осадков. Столбик термометра ночью покажет -1 ... +1 градус, днем температура повысится до +2 ... +5 градусов. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

В восточных регионах 27 января без осадков. Солнце щедро будет освещать небосклон весь день. Температура воздуха -2 ... 0 градусов ночью и +5 ... + 7 днем. Ветер западный со скоростью 5-10 м/с.

На юге Украины солнечно и без осадков в течение суток. Только в Одесской области днем дождь. Ртутный столбик покажет -1 ... +3 градуса ночью и +3 ... +6 градусов днем. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с. На севере в течение ночи ожидают ожидают -1 ... + 1 градус. Днем столбик термометра покажет +2 ... +5 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В столице температура 27 января составит -1 ... + 1 градуса ночью и +3 ... + 5 градусов днем. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Без осадков.

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