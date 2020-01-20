Град в Австралии: появилось страшное видео аномальной непогоды [ Редактировать ]
В понедельник, 20 января, появилось видео, на котором кафе в Мельбурне (Австралия) страдает от аномального крупного града. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Melbourne News.
"Держитесь за свои латте, ребята. Ужасный град атаковал местное кафе", - указано в подписи под видео.
В комментариях люди высказали свое волнение за жителей страны и пожелали им скорейшей стабилизации погодных условий.
"О боже, от пожара к шторму. Берегите себя", "Какой ужас", "Сначала лесные пожары, а теперь это", "Что происходит в этом мире?", "Это не хорошо", "Берегите себя, австралийцы", "А некоторые люди до сих пор не верят в глобальное потепление!", "Страшно", - написали пользователи сети Facebook.
Ранее сообщалось о том, что число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек, а также стало известно, что на восстановление природы в Австралии потребуется более 100 лет. Кроме того, известно, что количество погибших животных в пожаре превысило миллиард.
Добавим, что животным в Австралии скидывали тонны овощей с вертолетов. А потом на страну неожиданно обрушились дожди.
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