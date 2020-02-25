В Индии во время протестов погибли 13 человек [ Редактировать ]
В Нью-Дели (Индия) во время антиправительственных протестов, вызванных новым законом о гражданстве, по меньшей мере 13 человек погибли и 150 получили ранения. Об этом сообщает AFP в Twitter.
"13 погибших, 150 пострадавших в религиозно-мотивированных беспорядках в Нью-Дели", - говорится в сообщении.
Отметим, что массовые столкновения в индийской столице Нью-Дели произошли из-за принятия нового закона о гражданстве.
Закон об уточнении гражданства предусматривает, что немусульманские беженцы из Афганистана, Пакистана или Бангладеша, которые бежали от религиозных преследований в Индии до 2015 года, имеют право получить гражданство страны. Такое право не зависит от того, попали они в Индию законно или нет.
Ранее мы сообщали, что в Ираке произошли столкновения.
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