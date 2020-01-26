В Ираке прошли столкновения, погибли 4 человек [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 января, стало известно, что в Ираке во время столкновений с полицией погибли четверо протестующих, еще 44 получили ранения. Об этом сообщает агенство АР.
Отмечается, что в городе Нассирия на юге Ирака полиция застрелила трех протестующих на трассе. Кроме того, полицейские поджигали палатки, применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие.
Добавим, в столице Ирака Багдаде продолжается противостояние между силовиками и протестующими, которые требуют внедрения реформ и изменения политической системы страны. Антиправительственные протесты в Ираке начались 1 октября.
Ранее мы сообщали, что в Ираке провели ракетный обстрел военной базы США. Известно, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня "Катюша". Всего вблизи лагеря зафиксировали падение пять ракет.
Кроме того, podrobnosti.ua писали о том, что Ирак начал подготовку вывода иностранных войск.
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