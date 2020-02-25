Во вторник, 25 февраля, Октябрьский райсуд Полтавы арестовал четырех человек, которых подозревают в организации массовых беспорядков во время протестов в Новых Санжарах. Об этом сообщил спикер Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, пишет УНН.

"Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сказал Сулаев.

Он отметил, что сейчас полиция выясняет место пребывания пятого подозреваемого, ведь по адресу места жительства его не было.

Напомним, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".

В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.

Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.