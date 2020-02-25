Протесты в Новых Санжарах: участников беспорядков задержали [ Редактировать ]
Во вторник, 25 февраля, Октябрьский райсуд Полтавы арестовал четырех человек, которых подозревают в организации массовых беспорядков во время протестов в Новых Санжарах. Об этом сообщил спикер Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, пишет УНН.
"Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сказал Сулаев.
Он отметил, что сейчас полиция выясняет место пребывания пятого подозреваемого, ведь по адресу места жительства его не было.
Напомним, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".
В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.
Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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