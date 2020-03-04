В Киеве задержали банду квартирных воров [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, около 19:00 в Деснянском районе Киева на пересечении улица Шолом-Алейхема и Братиславской сотрудники полиции задержали троих человек. Их подозревают в квартирных кражах. Об этом сообщает "Информатор".
Воров поймали вскоре после совершения кражи.
"Задержание произошло в момент, когда подозреваемые остановились на светофоре. Они только отъехали от дома на 100 метров, где произошла квартирная кража", - говорится в сообщении.
У задержанных были изъяты вещественные доказательства в виде украденного имущества. При этом они утверждали, что понятия не имеют, почему оказались в наручниках.
Подробности случившегося выясняются.
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