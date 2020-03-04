Во вторник, 3 марта, около 19:00 в Деснянском районе Киева на пересечении улица Шолом-Алейхема и Братиславской сотрудники полиции задержали троих человек. Их подозревают в квартирных кражах. Об этом сообщает "Информатор".

Воров поймали вскоре после совершения кражи.

Читайте также Украли четверть миллиона гривен: в Николаеве взорвали банкомат

"Задержание произошло в момент, когда подозреваемые остановились на светофоре. Они только отъехали от дома на 100 метров, где произошла квартирная кража", - говорится в сообщении.

У задержанных были изъяты вещественные доказательства в виде украденного имущества. При этом они утверждали, что понятия не имеют, почему оказались в наручниках.

Подробности случившегося выясняются.

Ранее мы писали о том, что под Житомиром поймали чиновников, которые украли более трех миллионов гривен.

Также читайте новость о том, что подросток угнал маршрутку и возил пассажиров по городу.