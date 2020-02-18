Вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги [ Редактировать ]
В Гонконге в районе Монг Кок случилось происшествие. Возле супермаркета Wellcome вооруженные грабители украли около 600 рулонов туалетной бумаги на сумму приблизительно 218 долларов. Такое действие злоумышленников вызвано дефицитом туалетной бумаги из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает BBC.
По предварительной информации, работник службы доставки выгрузил рулоны туалетной бумаги. Три мужчины, вооружившись ножами, напали на доставщика.
Вскоре полиция их арестовала двоих грабителей и вернула часть рулонов.
Власти утверждают, что слухи о нехватке продуктов и бытовых товаров - ложь, ведь их поставка производится стабильно. Но по всему городу жители панически скупают рис, макароны, чистящие средства. А маски и дезинфицирующие средства для рук купить очень сложно.
Напомним, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца. Соединенные Штаты решили провести эвакуацию своих граждан. А также, на другом лайнере Westerdam зафиксировали первый случай коронавируса. 83-летняя женщина оказалась первой зараженной.
Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
по теме
Эпидемия коронавируса: число жертв приближается к 1900
Всего количество зараженных превысило 72 тыс
Эпидемия коронавируса: в Европе зафиксировали первую смерть
Инфицирован китайский турист умер во Франции
Коронавирус в Таиланде: число зараженных превысило 30
В субботу, 15 февраля, в Таиланде подтвердили новый случай заражения коронавирусом
Эпидемия коронавируса: число жертв снова возросло
В то же время число заразившихся в провинции уже составляет 29631 человек
Эпидемия коронавируса: число жертв превысило 800
В то же время количество зараженных в Китае достигло 34909 человек