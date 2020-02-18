В Гонконге в районе Монг Кок случилось происшествие. Возле супермаркета Wellcome вооруженные грабители украли около 600 рулонов туалетной бумаги на сумму приблизительно 218 долларов. Такое действие злоумышленников вызвано дефицитом туалетной бумаги из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает BBC.

По предварительной информации, работник службы доставки выгрузил рулоны туалетной бумаги. Три мужчины, вооружившись ножами, напали на доставщика.



Вскоре полиция их арестовала двоих грабителей и вернула часть рулонов.



Власти утверждают, что слухи о нехватке продуктов и бытовых товаров - ложь, ведь их поставка производится стабильно. Но по всему городу жители панически скупают рис, макароны, чистящие средства. А маски и дезинфицирующие средства для рук купить очень сложно.

Напомним, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца. Соединенные Штаты решили провести эвакуацию своих граждан. А также, на другом лайнере Westerdam зафиксировали первый случай коронавируса. 83-летняя женщина оказалась первой зараженной.

Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.