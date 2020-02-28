В Ривне необычный случай произошел с маршрутным такси № 51. Пассажиры стали соучастниками преступления. Подросток угнал маршрутку и возил людей по городу. Об этом сообщает "Рівне вечірнє".

Как заявила пресс-секретарь патрульной полиции Наталья Воевода, о похищении маршрутки сообщил ее водитель, когда не обнаружил автобус, выйдя из дома.

Читайте также В Одессе 12-летний мальчик угнал иномарку

Патрульные нашли маршрутку и остановили ее в центре. За рулем был несовершеннолетний житель Малого Алексина, которому 17 лет. Он сказал, что решал покататься ради развлечения. Проверка показала, что парень трезв.

На место происшествия прибыли его отец, а также водитель маршрутки № 51.

"Пассажиров - трех мужчин - патрульные действительно временно задержали, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Их возмущение понятно, но они могли быть соучастниками правонарушения. Позже их отпустили", - сказала Наталья Воевода.

Ранее мы писали о том, как в Луцке у сотрудника военной прокуратуры похитили авто.