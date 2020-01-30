Под Житомиром сотрудники СБУ задержали чиновников, которые занимались хищением государственных лесных ресурсов области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Чиновники организовали вырубку леса сверх установленных норм под видом проведения санитарных и плановых порубок. Неучтенную древесину они сбывали аффилированным предприятиям по ценам, вдвое ниже рыночных", - говорится в сообщении.

Они за неделю могли продать 40 кубов древесины. Чиновники украли более 1800 кубов леса на сумму 3 млн гривен.

Во время обысков полиция обнаружила документацию с доказательствами незаконной деятельности. Также выявлено более 100 кубов древесины, подготовленной к нелегальному сбыту.

Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке, а также замминистра и его помощника задержали на получении взятки более миллиона долларов.