Украли более трех миллионов: под Житомиром поймали чиновников [ Редактировать ]
Под Житомиром сотрудники СБУ задержали чиновников, которые занимались хищением государственных лесных ресурсов области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Чиновники организовали вырубку леса сверх установленных норм под видом проведения санитарных и плановых порубок. Неучтенную древесину они сбывали аффилированным предприятиям по ценам, вдвое ниже рыночных", - говорится в сообщении.
Они за неделю могли продать 40 кубов древесины. Чиновники украли более 1800 кубов леса на сумму 3 млн гривен.
Во время обысков полиция обнаружила документацию с доказательствами незаконной деятельности. Также выявлено более 100 кубов древесины, подготовленной к нелегальному сбыту.
Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке, а также замминистра и его помощника задержали на получении взятки более миллиона долларов.
Также мы писали о том, что в Киеве "поймали на горячем" чиновника космического агентства. Мужчина получил взятку в размере трех тысяч долларов. Он получал ее от частного предпринимателя за подпись соглашения об аренде недвижимости.
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