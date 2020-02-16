В воскресенье, 16 февраля, в Николаеве ночью неизвестные решили взорвать банкомат в отделении банка. Об этом сообщает местная полиция в Facebook.

Как выяснилось, неизвестные ночью пробрались через окно в отделение банка на улице Космонавтов в Ингульском районе города. Они взорвали банкомат и украли около 250 тысяч гривен.

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, кража совершенная в крупных размерах. Наказание предусматривается в виде заключения до 8 лет.

Мы сообщали, что в Киеве взорвали отделение банка. Взрыв был такой силой, что обломки стеклянной витрины отнесло на несколько десятков метров, а в отделении обвалился потолок.

Кроме того, podrobnosti.ua также писали о том, что под Днепром девушка скончалась от взрыва петарды. А также, школьник лишился пальца из-за петарды. Под Харьковом врачи ампутировали палец третьекласснику, из-за того, что он взорвал пиротехнику.