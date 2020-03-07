В Киеве с воскресенья, 8 марта, частично ограничат движение по проспекту Степана Бандеры. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".

"На просп. С. Бандеры начинаем следующий этап капитального ремонта. Будем обновлять покрытие на части между ул. Иорданской и просп. Оболонским. Работать будем в направлении ул. Телиги", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время работ движение будет организовано по одной проезжей части.

Открыть проезд для транспорта обещают 26 апреля.

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