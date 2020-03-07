В Киеве на проспекте Бандеры ограничат движение [ Редактировать ]
В Киеве с воскресенья, 8 марта, частично ограничат движение по проспекту Степана Бандеры. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".
"На просп. С. Бандеры начинаем следующий этап капитального ремонта. Будем обновлять покрытие на части между ул. Иорданской и просп. Оболонским. Работать будем в направлении ул. Телиги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время работ движение будет организовано по одной проезжей части.
Открыть проезд для транспорта обещают 26 апреля.
Ранее мы писали о том, что в Киеве перекроют пешеходный мост на Труханов остров. Также 200 домов остались без тепла из-за порыва на мосту Патона.
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