Проход и проезд Парковым пешеходным мостом в Киеве временно перекроют в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

Ограничение движения на мосту будет действовать с 8:00 10 марта до 23:00 12 марта.

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"На Парковом пешеходном мосту на Труханов остров специалисты КП "Киевавтодормост" проведут ремонт элементов противовеса у опоры №3", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что больше всего пользователей этого моста - в выходные, поэтому ремонт будут выполнять в будние дни. До следующих выходных работы планируют закончить.

На время ремонта проход пешеходов и проезд велосипедистов будет полностью ограничен.

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