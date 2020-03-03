Около 200 домов в Киеве остались без тепла и горячей воды/ Фото: biz.censor.net.ua

В результате повреждения магистрального трубопровода на мосту Патона, которое произошло во вторник, 3 марта, около 200 жилых домов остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевтеплоэнерго".

Отмечается, что на период проведения ремонтных работ услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения будут приостановлены ​​для около 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки.

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Место повреждения локализировано.

"Ремонтные работы продлятся примерно до конца дня 4 марта", - говорится в сообщении.

В то же время движение транспорта через мост Патона не ограничивается.

В компании также объяснили, что трубопровод, с которым произошла авария, был введен в эксплуатацию в 1962 году. Его диаметр составляет 600 мм.

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