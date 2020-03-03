В Киеве 200 домов остались без тепла из-за порыва на мосту Патона [ Редактировать ]
В результате повреждения магистрального трубопровода на мосту Патона, которое произошло во вторник, 3 марта, около 200 жилых домов остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевтеплоэнерго".
Отмечается, что на период проведения ремонтных работ услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения будут приостановлены для около 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки.
Место повреждения локализировано.
"Ремонтные работы продлятся примерно до конца дня 4 марта", - говорится в сообщении.
В то же время движение транспорта через мост Патона не ограничивается.
В компании также объяснили, что трубопровод, с которым произошла авария, был введен в эксплуатацию в 1962 году. Его диаметр составляет 600 мм.
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