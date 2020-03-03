В Киеве на улице Гетьмана произошла серьезная авария [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, в Киеве неподалеку от станции "Караваевы Дачи" на улице Гетьмана, 27 случилось серьезное ДТП.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в социальной сети Instagram, опубликовав видео с места аварии.
Подробности происшествия, а также информация о наличии пострадавших уточняются. На месте работает полиция.
Также сообщается о затруднении движения транспорта в связи с аварией.
Ранее мы писали о том, что на трассе Киев-Чоп в ДТП попали 6 авто, пострадал ребенок. Также читайте о том, что под Киевом произошло смертельное ДТП, есть жертвы.
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