Во вторник, 3 марта, в Киеве неподалеку от станции "Караваевы Дачи" на улице Гетьмана, 27 случилось серьезное ДТП.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в социальной сети Instagram, опубликовав видео с места аварии.

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Подробности происшествия, а также информация о наличии пострадавших уточняются. На месте работает полиция.

Также сообщается о затруднении движения транспорта в связи с аварией.

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