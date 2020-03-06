Коронавирус в Украине: в каких областях ввели ограничения [ Редактировать ]
В Украине из-за коронавируса усиливают меры безопасности. В связи с чем вводят ограничение на проведение массовых мероприятий, а также проводят дезинфекцию мест массового скопления людей. О том, как регионы противостоят угрозе пишет "РБК-Украина".
Киев
На данный момент в Киеве в случае необходимости семь больниц подготовлены для приема инфицированных коронавирусом. В учебных заведениях у учеников измеряют температуру, в городе усилена дезинфекция.
Руководителям высших учебных заведений рекомендуется не проводить культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях.
Львовская область
Во Львове определили место обсервации, куда будут направлять людей, контактировавших с зараженными. Таким местом определен санаторий "Немиров". В городе усилена дезинфекция и рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий на неопределенный срок.
Сумская область
Массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса отменили в Сумах. В частности, рекомендуется ограничить проведение конференций, культурных и спортивных мероприятий с участием большого количества человек.
Черновицкая область
Первой областью, где были введены ограничения, стала Черновицкая. Именно здесь 3 марта был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
В частности, в Черновцах и области с 6 по 22 марта все учебные заведения будут закрыты на карантин, также ограничено проведение массовых мероприятий,а по всему городу усилена дезинфекция.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
В школах также вводят медпроверки из-за коронавируса в Украине.
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