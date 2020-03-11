В среду, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра Андрея Тарана.

По словам главы государства, бывшего военного он решил назначить министром, поскольку главное на данный момент - уважение к нему со стороны армии.

Для меня было самым главным, как относится именно армия к министру обороны. Мы понимаем, что министром обороны, в соответствии со стандартами НАТО, должен быть гражданский человек, но у нас идет война, и для меня очень важно, чтобы армия уважала министра обороны. Я проводил много консультаций, вместе с начальником Генштаба, поэтому хочу вам сказать, что новый министр обороны - это и моя ответственность, и начальника Генштаба.

"Главным приоритетом для министра обороны должно быть обеспечение обороноспособности Украины. Для укрепления наших Вооруженных сил нужна слаженная работа Министерства обороны и руководителя ВСУ по всем важным направлениям", - считает президент.

Зеленский подчеркнул, что основу любой армии составляют люди, поэтому все стратегии оборонного ведомства должны быть нацелены на человека.

"Речь идет о достойном обеспечении наших военных современным и эффективным вооружением, повышении уровня подготовки, усиления социальной защиты людей в погонах", - пояснил президент.

Новый глава Минобороны главным своим приоритетом назвал обеспечение высокой обороноспособности ВСУ, чтобы они могли дать "такой ответ агрессору, чтобы у него пропадало даже желание испытать мощь наших бойцов".

Таран подчеркнул необходимость продуманной программы развития и закупки вооружений. В отношении перехода на стандарты НАТО он отметил, что нужно выделить основную достижимую цель - способность к взаимодействию ВСУ с силами альянса.

Отдельно Таран указал на важность соцзащиты и мотивационного пакета для военных.

"Я хотел бы повернуть это Министерство обороны лицом к военнослужащим", - заявил он, анонсировав дальнейшую работу над обеспечением военных жильем, достойной зарплатой, бесплатным образованием и качественной медициной, чтобы сделать воинскую службу привлекательной.

"Вооруженные силы нуждаются в технологической модернизации, переходе на современные системы вооружений, с использованием новейших технологий. Необходима продуманная программа развития вооружений, а не бессистемная закупка для "латания старых дыр", - сказал он Таран.

Ранее сообщалось, что Кабмин назначил и.о. министра энергетики. Также читайте о том, что Чумак стал и.о. генпрокурора Украины.