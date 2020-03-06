Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины официально стал Виктор Чумак. Соответствующая информация указана на сайте Офиса генпрокурора.

Согласно информации на сайте Офиса генпрокурора, Чумак исполняет обязанности генпрокурора. Отметим, до отставки Руслана Рябошапки он был одним из его заместителей.

Напомним, что 5 марта на внеочередном заседании Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку.

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