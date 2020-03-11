"Кто стреляет в украинских солдат, фатально ошибается": Зеленский о войне на Донбассе [ Редактировать ]
В среду, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление во время брифинга.
Так, по его мнению, тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается.
Зеленский отметил, что сейчас делается все для урегулирования конфликта на Донбассе.
"Сегодня мы делаем все для урегулирования конфликта на Востоке Украины, но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. Украинские военные уполномоченные всегда давать мощный ответ на действия агрессора. Тот кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается ", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Кабмин назначил и.о. министра энергетики. Также читайте о том, что Чумак стал и.о. генпрокурора Украины.
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