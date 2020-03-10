Во вторник, 10 марта, Кабинет министров Украины назначил Виталия Шубина и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства в Facebook.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина.

"Временно исполнять обязанности министра энергетики, и защиты окружающей среды будет Шубин Виталий Николаевич", - говорится в сообщении.

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