Кабмин назначил в.и.о. министра образования [ Редактировать ]
Временно исполняющим обязанности министра образования и науки Украины назначена Любомира Мандзий. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 25 марта.
Об этом сообщили в пресс-службе МОН.
"Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед Министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное - мы не имеем времени на медленные решения: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое", - заявила Мандзий.
11 сентября 2019 года Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя 11-го министра образования и науки Украины Анны Новосад.
Ранее мы писали о том, что Кабмин назначил и.о. главы Минэкономики.
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