Временно исполняющим обязанности министра образования и науки Украины назначена Любомира Мандзий. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 25 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Читайте также ВНО-2020: в МОН изменили сроки проведения тестирования

"Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед Министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное - мы не имеем времени на медленные решения: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое", - заявила Мандзий.

11 сентября 2019 года Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя 11-го министра образования и науки Украины Анны Новосад.

Ранее мы писали о том, что Кабмин назначил и.о. главы Минэкономики.