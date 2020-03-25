ВНО-2020: в МОН изменили сроки проведения тестирования [ Редактировать ]
В среду, 25 марта, Министерство образования и науки заявило, что в связи с продлением карантина изменит сроки вступительной кампании и дату проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Сообщается, что на период карантина все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления должны продолжить ограничительные меры.
"Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно произойдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании. Сейчас мы имеем несколько возможных сценариев развития событий. Надеюсь, что до конца этой недели уже сможем представить их обществу с четким таймингом", - заявил заместитель главы МОН Егор Стадный.
Также 26 марта на сайте МОН должна быть обнародована подробная информация о проведении пробного ВНО.
Ранее мы писали, что в Украине продлили карантин еще на 3 недели.
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