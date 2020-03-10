Во вторник, 10 марта, Кабинет министров Украины назначил Павла Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

По решению правительства на него было возложено временное исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины", - отметил Кухта.

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