Кабмин назначил и.о. главы Минэкономики [ Редактировать ]
Во вторник, 10 марта, Кабинет министров Украины назначил Павла Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом сообщается на его странице в Facebook.
По решению правительства на него было возложено временное исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
"Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины", - отметил Кухта.
Ранее мы писали о том, что Шмыгаль назвал состав нового Кабмина. Также читайте все, что известно о новом премьер-министре.
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