В одном из пригородов Великобритании парень придумал оригинальную "обманку", чтобы выходить на улицу во время карантина, и мгновенно стал интернет-звездой. Об этом пишет lux.fm.

Наблюдательные соседи Николас Мюррей и его девушка Мэдлин Мэй-Дэвис однажды увидели нечто настолько странное, что не сразу поверили своим глазам.

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"Парочка заметила на улице живой куст, который небольшими перебежками двигался по пустой дороге", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, влюбленные живут рядом с очень веселым мужчиной, который ну очень не хочет сидеть дома во время карантина.

Британец решил переодеться в камуфляжный костюм, чтобы выходить на прогулку или за продуктами и не привлекать к себе лишнего внимания. Однако, все пошло не по плану мастера маскировки, потому что теперь весь интернет смеется над его попытками слиться с окружающей средой.

Более того, однажды соседям удалось зафиксировать момент, когда мужчина шел в неизвестном направлении в костюме куста вместе с "живыми мусорными мешками". Предположительно, он вывел на улицу своих детей.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом.

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