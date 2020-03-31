Притворился кустиком: парень придумал креативный способ нарушить карантин [ Редактировать ]
В одном из пригородов Великобритании парень придумал оригинальную "обманку", чтобы выходить на улицу во время карантина, и мгновенно стал интернет-звездой. Об этом пишет lux.fm.
Наблюдательные соседи Николас Мюррей и его девушка Мэдлин Мэй-Дэвис однажды увидели нечто настолько странное, что не сразу поверили своим глазам.
"Парочка заметила на улице живой куст, который небольшими перебежками двигался по пустой дороге", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, влюбленные живут рядом с очень веселым мужчиной, который ну очень не хочет сидеть дома во время карантина.
Британец решил переодеться в камуфляжный костюм, чтобы выходить на прогулку или за продуктами и не привлекать к себе лишнего внимания. Однако, все пошло не по плану мастера маскировки, потому что теперь весь интернет смеется над его попытками слиться с окружающей средой.
@repnicktv
Neighbour always sneaking out to get his shopping😂Use this to turn up to a party? ##wannapartychallenge ##foryou ##fyp ##foryoupage ##foryoupagethis ##4u♬ Wanna Party? - Sadi'que
Более того, однажды соседям удалось зафиксировать момент, когда мужчина шел в неизвестном направлении в костюме куста вместе с "живыми мусорными мешками". Предположительно, он вывел на улицу своих детей.
@maddiedavies.x
Next door neighbour trying hard not to get caught with the kids on lockdown😂 ##foryou ##foryoupage ##fyp ##viral ##tiktok ##foryoupagethis ##4u ##safehands♬ original sound - maddiedavies.x
Ранее сообщалось, что глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом.
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