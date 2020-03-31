Портрет президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова на здании Дворца бракосочетаний в Ашхабаде, 2012 год/REUTERS

Власти Туркменистана запретили употребление слова "коронавирус", сообщает международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (Reporters Without Borders).

Люди, носящие на улицах защитные маски или говорящие об эпидемии коронавируса, рискуют быть арестованными, утверждает представитель "Радио Азатлык" (туркменское подразделение "Радио Свобода").

"Таким радикальным исключением из туркменского словаря слова "коронавирус", чтобы скрыть всю информацию о пандемии, правительство Туркменистана подвергает опасности своих граждан", — заявляют "Репортеры без границ".

О коронавирусной инфекции не упоминают в государственных средствах массовой информации или медицинских брошюрах, распространяемых в школах, больницах и на производствах.

По официальным данным, в Туркменистане не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. 13 марта президент страны Гурбангулы Бердымухамедов рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом местного растения гармалы.