В Великобритании на фоне панической скупки товаров из-за короновируса появилось новое народное развлечение – игровой автомат с туалетной бумагой. Об том пишет znaj.ua.

Владельцы галереи развлечений Chapmans Funland в британском городе Бридлингтон предлагают гостям попробовать удачу и выиграть рулон туалетной бумаги возле игрового автомата.

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Отмечается, что посетители галереи позитивно и даже с юмором восприняли идею. По словам менеджера галереи развлечений Эндрю Чепмен, одна женщина преодолела 109 километров, чтобы выиграть один рулон.

"Я думаю, что паника вокруг покупки товаров несколько преувеличена. Но если вы пройдетесь вниз вдоль Бридлингтона, сможете выиграть приз в игровом автомате", - рассказывает Чэпмен.

Некоторые из местных жителей разделяют мнение владельцев галереи и не видят причин для судорожной скупки товаров продовольствия и продуктов питания.

"Это бессмысленно для тех, кто это делает. Я слышал, что одна женщина, не знаю из какого города, наполнила бассейн на заднем дворе дома консервами наполовину. Знаете, невозможно поверить в нечто такое", - говорит житель Бридлингтона Питер Миллс.

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