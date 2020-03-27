Глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам Хэнкок в Twitter.
Он отметил, что находится дома на самоизоляции.
"По врачебному совету я сдал анализ на коронавирус. Анализ позитивный. К счастью, симптомы незначительные, я работаю из дома и самоизолируюсь. Жизненно важно, чтобы мы следовали рекомендациям Национальной службы здравоохранения и спасали жизни", - сказал Хэнкок.
Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.— Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020
I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.
Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij
Ранее сообщалось, что британский премьер Борис Джонсон слег с коронавирусом. Также мы писали о том, что президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель сдали анализы на коронавирус.
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