Глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам Хэнкок в Twitter.

Он отметил, что находится дома на самоизоляции.

"По врачебному совету я сдал анализ на коронавирус. Анализ позитивный. К счастью, симптомы незначительные, я работаю из дома и самоизолируюсь. Жизненно важно, чтобы мы следовали рекомендациям Национальной службы здравоохранения и спасали жизни", - сказал Хэнкок.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij