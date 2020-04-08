В Кировоградской области еще шесть медиков заразились коронавирусом [ Редактировать ]
В Кировоградской области подтвердили шесть новых случаев коронавирусной болезни среди работников медицинских учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской областной государственной администрации.
По словам главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня, по состоянию на 8 апреля в области заразились коронавирусом 27 медиков.
"Из них шесть врачей из Кировоградской областной больницы, 20 медработников из областного клинического госпиталя ветеранов войны и один медработник из частной клиники "Ацинус", - отметил Балонь.
Всего в области подтверждены 76 случаев заболевания коронавирусом, два из них - летальные.
Ранее сообщалось, что в Кировоградской области коронавирус подтвердили у 21 медика.
Напомним, в Украине зафиксированы уже 1668 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились 206 новых инфицированных.
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