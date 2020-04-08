По состоянию на 9:30 среды, 8 апреля, в Украине зафиксированы уже 1668 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились 206 новых инфицированных. Об этом свидетельствует свежая статистика МОЗ.

Из них жертвами стали 52 человека. В то же время, выздоровели - 35 украинцев.

Винницкая область - 89 случаев;

Волынская область - 36 случаям;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 21 случай;

Закарпатская область - 43 случая;

Запорожская область - 45 случаев;

Ивано-Франковская область - 198 случаев;

Кировоградская область - 57 случаев;

г. Киев - 256 случаев;

Киевская область - 120 случаев;

Львовская область - 36 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 32 случая;

Полтавская область - 17 случаев;

Ровенская область - 44 случая;

Сумская область - 56 случаев;

Тернопольская область - 168 случаев;

Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 15 случаев;

Хмельницкая область - 15 случаев;

Черновицкая область - 273 случая;

Черкасская область - 80 случаев;

Черниговская область - 7 случаев.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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