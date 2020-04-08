Коронавирус в Украине: число зараженных резко выросло [ Редактировать ]
По состоянию на 9:30 среды, 8 апреля, в Украине зафиксированы уже 1668 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились 206 новых инфицированных. Об этом свидетельствует свежая статистика МОЗ.
Из них жертвами стали 52 человека. В то же время, выздоровели - 35 украинцев.
Винницкая область - 89 случаев;
Волынская область - 36 случаям;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 21 случай;
Закарпатская область - 43 случая;
Запорожская область - 45 случаев;
Ивано-Франковская область - 198 случаев;
Кировоградская область - 57 случаев;
г. Киев - 256 случаев;
Киевская область - 120 случаев;
Львовская область - 36 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 32 случая;
Полтавская область - 17 случаев;
Ровенская область - 44 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черновицкая область - 273 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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