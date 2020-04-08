Медики роз’яснюють жителям Бразилії про загрозу коронавірусу [ Редактировать ]
У Бразилії про світову пандемію коронавірусу достеменно знають не всі. До жителів Амазонських лісів звістка так і не дійшла б, якби не місцеві медики. На човнах вони дістаються різних поселень племен, аби надати допомогу та попередити про небезпеку.
Це - місцева лікарка Люсьєн Батіста да Роха. Вдосвіта вона сідає в невеличкий катер, щоб дістатися до бразильців, які мешкають у лісах Амазонки. Цього разу її завдання - повідомити людей про пандемію коронавірусу у світі та зробити щеплення від інших вірусів. Тамтешні мешканці живуть без багатьох благ цивілізації, тому й особливо не знають про загрозу COVID-19.
Люсьєн Батіста да Роха, лікарка:
Ці вакцини не від коронавірусу. Ми говоримо їм про це. Здебільшого від грипу. Втім, головне - ми розповідаємо, що зараз усім потрібно залишатися вдома, оскільки це - чи не єдиний спосіб захиститися від інфекції.
До таких методів бразильські медики вдалися через те, що жителям Амазонки самотужки майже не дістатися до найближчих медзакладів. До того ж, через відсутність інфраструктури й елементарних засобів захисту - виїзд до поліклініки наражає людей на ще більшу небезпеку.
Люсьєн Батіста да Роха, лікарка:
Ми співпрацюємо з човнярами. З їхньою допомогою ми дістаємося до членів тамтешньої громади і вакцинуємо їх. У ці важкі часи легше нам поїхати до них, ніж їм - до нас.
Місцеві дякують медикам за роботу та розуміння.
Альваро де Олівейра Бастос, місцевий житель:
Це важливо, тому що нам складно потрапити до лікарень через річку. Власних човнів у нас немає.
Нині в Бразилії точаться суперечки щодо обмежень, пов'язаних з пандемією. Місцеві губернатори на рівні штатів оголосили карантин. Натомість, президент країни Жаїр Болсонару вважає такі заходи не ефективними і закликає людей повертатися до звичного життя.
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