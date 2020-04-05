У Дніпрі поліцейських і медиків на роботу возитимуть потяги [ Редактировать ]
Поліцейських і медиків у Дніпрі на роботу возитимуть потяги. Для цього виділили окремі вагони. Подробиці знає Олена Мендалюк.
Від 18 березня у Дніпрі відмінили усі приміські електрички. Відтоді залізничний вокзал зачинений, а до колій прибуває лише службовий транспорт.
Кілька днів тому Придніпровська залізниця прийняла рішення частково відновити перевезення для працівників так званої критичної інфраструктури залізничників, медиків та поліцейських.
На годиннику близько 8 ранку, до колії прибуває потяг з Чаплина. У перших трьох вагонах пасажири-лікарі. Ще кілька днів тому люди добирались до роботи хто як міг.
Любов Нестеренко, співробітниця Дніпропетровського обласного кардіологічного центру:
Это было ужасно. На попутках до конечной Игрени, а от конечной Игрене мы еще садились на маршрутку ехали аж у город, а потом уже с города пешком до Мост-Сити, а оттуда добиралися до Серова.
Вікторія, співробітниця Дніпропетровського центру матері та дитини ім. Руднєва:
Час не меньше, но сейчас 30 минут, пока дойду еще минут 15. Очень удобно.
За кілька хвилин прибуває ще один потяг - з П'ятихаток. Лілія Карпінчик приїхала з Кам`янського, це за 50 кілометрів від Дніпра. Каже - на роботу їздить щодня.
Лілія Карпінчик, завідувачка пункту охорони здоров'я Центрального вокзалу Дніпра:
Практически было невозможно добираться, когда вот дали уже вагоны, специально для медиков, вообще стало класно сейчас. Сейчас садишся на станции, предьявляешь документы все и приезжаешь, все прекрасно.
Службові потяги нині курсують у Криворізькому та Запорізькому напрямках. Відправляються зі станцій Апостолового, Синельникове, Чаплино, П'ятихатки. До регіональної філії Придніпровської залізниці вже надійшли сотні заявок на перевезення працівників - від лікарень та правоохоронних структур.
Гавриленко Сергій, головний інженер регіональної філії "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця":
Запуск работников медицины и правоохранителя осуществляется по действующим удостовирениям. Проверяют проводники, в тоже время военизированая охрана оснащены, укомплектованы поїзда. Для медицинских сотрудников по всей дороге курсирует около 24 вагонов, который по сути позволяют в сутки перевезти около 960 человек. Конечно же перевозки осуществляются с условием карантинных норм - то есть это медицинские маски, перчатки там есть, спрей.
Пропускна система на залізниці сувора. Уже були випадки, коли пересічні люди з відчаю силою намагалися прорватися до службового вагону. Щоб такого не повторилося, на вокзалах чергує поліція та охорона. Розклад потягів можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію. Ну, а скористатися безкоштовним проїздом - лише коли є посвідчення та спеціальна перепустка.
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