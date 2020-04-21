Житель США Брент Андервуд на время карантина изолировался в заброшенном шахтерском городке, который он купил в 2018 году. Об этом пишет news.bigmir.net.

Город-призрак Серро Гордо мужчина купил за 1,4 млн долларов два года назад, а когда начали вводить карантин, просто взял грузовик и уехал туда.

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"Я думаю, что доведу социальную изоляцию до крайности", - заявил Андервуд.

Мужчина рассказал СМИ о своем опыте в городе-призраке и о том, как он проводит время. "Я влюбился в сочетание гостеприимства и истории", - сказал он.

Известно, что американец также владеет общежитием в Техасе, которое было построено в 1892 году. Он искал более крупный проект и вызов, когда его друг показал ему Серро Гордо. Андервуд и его деловой партнер приобрели заброшенный серебряный шахтерский городок в 2018 году.

"Я искал вызов, и я, конечно, получил это и многое другое", - отметил мужчина.

Основанный в 1865 году, Серро Гордо был крупнейшим шахтерским городом в Калифорнии, но он был заброшен в течение почти 100 лет после того, как закрыли серебряные рудники. По словам Андервуда, город имеет долгую и кровавую историю. Его 5000 жителей были оставлены наедине без полиции, и, в какой-то момент, в городе происходило в среднем около одного убийства в неделю, и шахтеры клали мешки с песком в свои койки, чтобы ночью остановить шальные пули.

В городе обычно есть смотритель Роберт Луи Десмарай, который живет на месте и контролирует собственность, но когда коронавирус поразил Соединенные Штаты, он захотел ухать к жене. Андервуд, который обычно живет в Остине, штат Техас, согласился взять на себя обязанности по наблюдению за городом.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп готовит США к окончанию карантина.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 21 апреля в США зафиксировано 787 960 случаев коронавирусной болезни.