У США протестують проти суворого карантину [ Редактировать ]
Протести проти суворого карантину прокотилися одразу кількома американськими штатами. Люди вийшли на акції непокори в Каліфорнії, Аризоні, Техасі, Мериленді та Вашингтоні.
Вимагали відновити роботу закритих через пандемію підприємств. І скасувати заборону на вихід з дому без нагальної потреби. Подекуди на демонстрації збирався кількатисячний натовп, зрозуміло, що про соціальну дистанцію навіть не йшлося.
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