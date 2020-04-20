Протести проти суворого карантину прокотилися одразу кількома американськими штатами. Люди вийшли на акції непокори в Каліфорнії, Аризоні, Техасі, Мериленді та Вашингтоні.

Вимагали відновити роботу закритих через пандемію підприємств. І скасувати заборону на вихід з дому без нагальної потреби. Подекуди на демонстрації збирався кількатисячний натовп, зрозуміло, що про соціальну дистанцію навіть не йшлося.