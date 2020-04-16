У США говорять про подолання піку епідемії. Дональд Трамп почав готувати країну до закінчення карантину. Для початку він повідомив пресі, що найгірше позаду, і сьогодні з'являться його рекомендації щодо скасування санітарних обмежень. Який план у Трампа? І чому його бойкотують на місцях?

На цьому брифінгу для журналістів Дональд Трамп був як ніколи обнадійливим. Сказав, "боротьба триватиме, але вся статистика доводить - країна пройшла пік за кількістю заражених", - а тому планує скасувати санітарні обмеження.

Дональд Трамп, президент США:

Я би сказав, що у нас 29 штатів у надзвичайно гарній формі. Тобто, за певними винятками, у кожному з них справи або вже зараз кращі, ніж раніше, або будуть кращі.

Трамп називає і дедлайн, - дату, коли бізнес має запрацювати на більшій частині території США.

Дональд Трамп, президент США:

Ми думаємо, що певні штати можуть відкритися до першого травня.

І хоча відповідні офіційні рекомендації Білий дім надасть лише сьогодні, - частина губернаторів, (зокрема, це сталося в штаті Айдахо), навіть не чекаючи вказівок з Вашингтона, - вже дали команду підприємствам та крамницям, закритим через коронавірус, - за два тижні квітня підготуватися до перезапуску і з травня відчинити свої двері.

І не тільки через економіку. Питання тут ще і політичне. Відсутність безробіття, зростання у країні - це те, завдяки чому республіканці збираються виграти ці вибори, і кожен день простою забирає у них ці шанси. Президент навіть розпорядився (і це обурило Конгрес), щоб американське Казначейство на чеках, які розсилають зараз американцям як допомогу (так званій "Трамповій тисячі"), розмістили його ім'я і підпис. Щоб люди бачили - "він турбується, це від нього".

Але ідея "відкривати Америку" якнайшвидше - наштовхується і на спротив. У Вашингтоні мер подовжила режим надзвичайної ситуації до 15 травня. Але тут це "лайт-варіант", коли - якщо зберігаєш дистанцію, - пробіжки і прогулянки людям дозволені.

Суворіше - у Лос-Анджелксі та Нью-Йорку, де обидва мери вже заявили: хочуть скасувати масові заходи (концерти, спортивні матчі) до кінця року - щоб не ризикувати, коли разом зберуться тисячі людей. У Нью-Йорку по всьому штату жителів зобов'язали у публічних місцях закривати обличчя медичними масками чи будь-якими пов'язками. А тому, хто без маски зайде у магазин, можуть не продати товар або навіть "показати на двері".

Зараз складно сказати - це влада перестраховується, чи такі обмеження і дійсно потрібні, але люди втомилися від них настільки, що вже акції протесту почалися! У Мічігані, Кентаккі, Юті люди вимагають скасувати режим самоізоляції. Десь колони машин їздять, десь протестують на вулицях, але тримають дистанцію у два метри - щоб не штрафували. Саме тому Трамп і намагається "підхопити" громадські настрої і орієнтує країну на 1 травня - як день, коли вона має запрацювати.