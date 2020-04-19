І гарні коронавірусні новини у Великдень. У Сполучених штатах одразу кілька великих лабораторій заявили про успіхи у роботі над вакциною від COVID-19. Водночас допомогти хворим намагаються і ті, хто вже поборов інфекцію.

То ж коли можна чекати на ліки від вірусу і як просуваються дослідження? - знає Дмитро Анопченко.

Вчені зараз полишають і власні дослідження і недописані докторські дисертації - все аби знайти засіб від коронавірусу. Тут - в лабораторії Університету Техасу - одна з найкращих у всій Америці команда. Окрім вірусологів, до неї підключили ще й комп'ютерників. І виграли від цього, адже разом змогли створити 3D-модель як коронавірус атакує клітини людини. Зрозумівши і побачивши, як саме він діє - будь-яка лабораторія усього світу, яка працює над проблемою, може прискоритися зі створенням вакцини.

Деніел Рапп, науковий співробітник лабораторії Університету Техасу:

Розуміючи всю складність ситуації, ми вирішили відкрити цю інформацію для решти дослідників - якомога швидше.

Але діяти швидко все одно не вийде - є правила. Зазвичай від моменту відкриття вакцини має пройти від 12 до 18 місяців на тести, випробування, отримання всіх дозволів і запуск у виробництво. Тож навіть якщо, враховуючи ситуацію, і вчені і чиновники від медицини максимально прискоряться, все одно у цьому році ліків не буде.

Проблема ще і в тому, що всі дослідники діють самі по собі, і не залучили пацієнтів, які вже перехворіли, а отже здобули природний імунітет і антитіла в крові. Зрозумівши, що вони нікому не цікаві, ці люди об'єдналися самі.

Діана Беррент заснувала "Корпорацію врятованих", громадську організацію для тих, хто як і вона - теж захворів, але вижив. Зізнається - через хворобу в її житті багато що змінилося, оскільки спочатку взагалі не вірила, що проблема серйозна і є шанс заразитися.

Діана Беррент, перехворіла через зараження коронавірусом:

Я була на робочій зустрічі. Нас було всього 8, на той момент збиратися більше 10 дозволялося, там були люди, яких я добре знала. Жодних дотиків, жодної їжі, ніхто близько один до одного не сидів. Семеро з восьми згодом захворіли, один - помер.

Захворіти у Нью-Йорку, де ситуація і досі найгірша, - це звучало як вирок. Додалося ще й почуття провини, адже від Діани заразився її чоловік, і його симптоми були ще складнішими ніж у неї. Жінка і досі неохоче згадує, як боролася за життя і що думала в той момент.

Діана Беррент, перехворіла через зараження коронавірусом:

Висока температура, страшенний біль в грудях. Я не хочу багато говорити про це, адже коли познайомилась із іншими хто вижив, зрозуміла, що хвороба у всіх проявляється по-різному, немає стандартних симптомів, як пишуть. І всі ми вирішили - щось треба робити, тож будемо віддавати лікарям свою кров.

Це для неї та для тих, хто об'єднався у "Корпорацію врятованих", щотижневий ритуал. Здати кров. Від голки на руці вже синці, але Діана робитиме це знову і знову, адже очищена плазма, що має антитіла до коронавірусу, може допомогти іншим. Лікарі кажуть - поки до створення вакцини ще далеко, це єдиний спосіб рятувати життя в особливо важких випадках.

Ел Худ, професор Колумбійсокго університету США:

Вакцина навчає вашу імунну систему як боротися із вірусом. І вона виробляє антитіла які допомагають захиститися від нього. Так само і очищена плазма крові - вона протистоїть вірусу в організмі. Тож беремо плазму, даємо іншим, - і це те, що вже зараз можна робити.

В групі, яку створила Діана, вже зараз кілька тисяч людей, які одужали і готові допомагати. Але одного ентузіазму замало: працювати із плазмою складно, зберігати чи транспортувати її ще важче. Потрібна державна програма, але багато вчених зі світовим ім'ям більше зацікавлені у створенні вакцини, яка принесе їм і славу і гроші, ніж у таких програмах. Які здатні допомогти пацієнтам, але не зроблять тебе знаменитим.