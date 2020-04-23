В четверг вечером, 23 апреля, в Бородянском районе Киевской области спасатели ликвидировали возгорание травяного настила. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области в Facebook.

В 12:25 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о возгорании травяного настила в селе Красный Рог.

По прибытию на место спасатели установили, что горит травяной настил на площади 2 га. Возгорание было локализовано в 14:45, а в 17:30 полностью ликвидировано.

Отмечается, что к тушению были задействованы четыре единицы пожарно-спасательной техники и два трактора, 14 человек личного состава ГСЧС и работники лесного хозяйства.

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