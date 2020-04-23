В четверг, 23 апреля, на севере Житомирской области снова вспыхнул лесной пожар. Огонь сразу же приобрел угрожающие масштабы. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

В данный момент над локализацией пожара работает около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, сотрудники соседних лесхозов, работает авиация.

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Кроме того, продолжается тушение огня в Велидницком лесничестве Словечанского лесхоза и в Словечанском лесхозе АПК.

Ранее мы сообщали о том, что могло стать причиной пожаров в Житомирской области.