В пятницу, 8 мая, мэр Киева рассказал, что останется закрытым на первом этапе ослабления карантина в столице. Об этом Виталий Кличко сообщил на брифинге.

Как он сообщил, закрытыми остаются:

крупные торговые центры,

школы,

детские сады,

детские площадки,

прибрежные зоны отдыха.

Причиной он назвал то, что только за минувшие сутки в Киеве зафиксировали 7 больных детей.

Ранее мы писали, что в Киеве откроются летние площадки кафе и ресторанов.