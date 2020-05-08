В Киеве оставят закрытыми ТРЦ [ Редактировать ]
Фото: ТРЦ / tripmydream.com
В пятницу, 8 мая, мэр Киева рассказал, что останется закрытым на первом этапе ослабления карантина в столице. Об этом Виталий Кличко сообщил на брифинге.
Как он сообщил, закрытыми остаются:
- крупные торговые центры,
- школы,
- детские сады,
- детские площадки,
- прибрежные зоны отдыха.
Причиной он назвал то, что только за минувшие сутки в Киеве зафиксировали 7 больных детей.
Ранее мы писали, что в Киеве откроются летние площадки кафе и ресторанов.
по теме
Prev Next
08 мая 2020 12:58
"В Киеве откроются летние площадки кафе и ресторанов" - Кличко
В рамках смягчения карантина в Киеве местные власти приняли решение об открытии летних площадок
18 апреля 2020 01:00
В Киеве возле храмов будет дежурить полиция
Правоохранители заступят на службу у храмов с вечера накануне Пасхи
08 мая 2020 13:44
В Киеве зарегистрировали более 1,7 тыс. случаев COVID-19
За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждили 46 новых случаев заболевания
08 мая 2020 13:20
Смягчение карантина: в Барселоне открылись пляжи
Жителям Барселоны разрешили посещать пляжи в ограниченное время
07 мая 2020 22:50
Кабмин продлил срок закрытия пунктов пропуска на границе
Временное ограничение пересечения границы продлено до 22 мая