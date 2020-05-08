Стало известно, что жителям Барселоны разрешили посещать пляжи в ограниченное время на фоне ослаблений карантина. Об этом сообщает Reuters.

Посещать пляжи жители смогут с 6 до 10 утра. Разрешено также плавать и заниматься бегом. Сообщается, что жители Каталонии смогут посещать прибережную зону под надзором полиции, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране все еще остается сложной.

Правительство Испании должно решить, какие регионы страны смогут перейти ко второй фазе четырехэтапного плана выхода из карантина. В общей сложности коронавирусом заразились 256 тыс. испанцев, около половины всех случаев произошло в Мадриде и Каталонии.

"Есть две области, наиболее сильно пострадавшие от эпидемии - Мадрид и Барселона - и, возможно, разумно, чтобы в этих двух районах выход из карантина шел медленнее", - заявил вице-премьер Пабло Иглесиас.

Результаты решения правительства будут официально опубликованы в субботу. Испания стремится вернуться к нормальной жизни к концу июня.

Ранее мы писали, что Эстония готовится ко второй волне коронавируса.