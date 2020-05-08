"В Киеве откроются летние площадки кафе и ресторанов" - Кличко [ Редактировать ]
В рамках смягчения карантина в Киеве местные власти приняли решение об открытии летних площадок кафе и ресторанов с соблюдением определенных условий. Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко.
По его словам, сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла условия для работы летних площадок кафе и ресторанов с учетом соблюдения санитарных норм.
"Расстояние между столиками должно быть 1,5 метра, не более двух посетителей за одним столом без учета детей до 14 лет, средства защиты персонала", - отметил Кличко.
Он также добавил, что летним и сезонным площадкам, которые получили документы в 2019 году, выдадут новые документы без обработки и дополнительных согласований в течение двух дней. Касаться такая процедура будет и новых площадок, которые захотят работать с соблюдением всех условий. Также для летних площадок город установит фиксированную сумму паевого участия в размере 1 гривны.
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