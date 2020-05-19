В метро исчезнут жетоны: что ждет пассажиров после открытия [ Редактировать ]
Уже с 25 мая киевский метрополитен может возобновить работу и будет работать без жетонов. Пассажиры смогут воспользоваться исключительно электронным билетом. Об этом сообщает пресс-службу метрополитена.
Отмечается, что пассажиры смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета в течение месяца с даты возобновления работы метро.
Кроме того, платить за проезд на турникетах можно будет следующими способами:
- KyivSmardCard;
- Карточкой метро (до 31.03.2021);
- Бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;
- Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
- Мобильным приложением KyivSmardСard;
- Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
"Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать "Карточку киевлянина". Обще государственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения", - добавили в пресс-службе.
Также уточили, что в наземном общественном транспорте тоже оплата будет осуществляться с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карты любой платежной системы.
"Однако, к 1 июля у пассажиров будет возможность приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Минздрав одобрил открытие метро в Киеве. Также мы писали о том, что число больных COVID-19 в Киеве перевалило за две тысячи.
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