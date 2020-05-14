Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 52 человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась еще на 52 человека. Среди них - 6 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли 2 человека. Всего за это время - 42 летальных случая. На сегодня в столице уже в 2012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Виталий Кличко.

Среди заболевших:

31 женщина в возрасте от 18 до 81 года;

4 девочки - от 2 до 16 лет;

15 мужчин в возрасте от 23 до 80 лет;

2 мальчика - 12 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего коронавирус побороли 189 жителей столицы.

"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 11, Днепровском - 8 и по 7 случаев в Деснянском и Голосеевском районах столицы", - отметил Виталий Кличко.

Также он сообщил, что в столице коронавирусом заболели 259 медиков, 29 из них находятся сегодня в стационарах больниц.

Напомним, что Минздрав одобрил открытие метро в Киеве с 25 мая, если не вырастет заболеваемость коронавирусом.