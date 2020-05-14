Число больных коронавирусом в Киеве перевалило за две тысячи [ Редактировать ]
Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 52 человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась еще на 52 человека. Среди них - 6 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли 2 человека. Всего за это время - 42 летальных случая. На сегодня в столице уже в 2012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Виталий Кличко.
Среди заболевших:
- 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года;
- 4 девочки - от 2 до 16 лет;
- 15 мужчин в возрасте от 23 до 80 лет;
- 2 мальчика - 12 и 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего коронавирус побороли 189 жителей столицы.
"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 11, Днепровском - 8 и по 7 случаев в Деснянском и Голосеевском районах столицы", - отметил Виталий Кличко.
Также он сообщил, что в столице коронавирусом заболели 259 медиков, 29 из них находятся сегодня в стационарах больниц.
Напомним, что Минздрав одобрил открытие метро в Киеве с 25 мая, если не вырастет заболеваемость коронавирусом.
по теме
В Киеве две новые смерти от коронавируса, заболели дети
На сегодня в столице Украины уже в 1960 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 40 человек умерли.
В Киеве еще пять медиков заболели COVID-19, один человек умер
На сегодня в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли в городе от этой болезни 29 человек.
В Киеве коронавирусом заболел трехмесячный ребенок
По состоянию на 12 мая в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 38 человек умерли.
В каком районе Киева вероятнее всего подцепить COVID-19
В Киеве коронавирусом уже заболели 1 871 человек, 37 из них умерли.
В Киеве значительно возросла заболеваемость коронаврусом
В столице зарегистрированы 1871 случай инфекции