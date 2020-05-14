В центр не доехать за пару часов: Киев "сковали" пробки [ Редактировать ]
В четверг утром, 14 мая, Киев "сковали" пробки. Причиной тому стали дожди, закрытый метрополитен и послабление карантина. Об этом свидетельствуют онлайн-данные Google Maps.
По состоянию на 10:00 пробки на онлайн-карте обозначены: на проспекте Победы, улицах Борщаговской, Вадима Гетьмана, Жилянской, проспекте Валерия Лобановского, Большой Окружной дороге, проспекте Академика Глушкова, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, проспекте Степана Бандеры и проспекте Героев Сталинграда.
Движение затруднено на улице Новоконстантиновской, проспекте Академика Палладина, проспекте Леся Курбаса, на улице Максима Гринченко.
На левом берегу Киева также наблюдаются заторы: на проспекте Николая Бажана, Дарницком и Харьковком шоссе, улице Здолбуновской, проспекте Соборности и Юрия Гагарина, Броварском проспекте, бульваре Перова, улице Генерала Жмаченко, улице Братиславской, проспекте Романа Шухевича и улице Оноре де Бальзака.
Водители жалуются на то, что в центр невозможно доехать даже за несколько часов.
Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина попал под колеса сразу двух авто.
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