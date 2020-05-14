Министерство здравоохранения Украины дает разрешение на возобновление работы метрополитена в Киеве с 25 мая, как просил мэр Киева Виталий Кличко, если все эпидемиологические показатели в столице не ухудшатся и будут соблюдены все карантинные правила. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Нами будут предоставлены довольно конкретные предложения относительно этапов выхода из карантина, которые будут утверждены постановлением правительства. Там учтены все без исключения критерии, в том числе и в каких условиях может открываться городской транспорт и метро. И если Киев будет соответствовать этим критериям, то мы не видим в этом проблемы", - сказал Максим Степанов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что согласно плану, который разработало правительство, открытие метрополитена не может произойти раньше 22 мая.

Вместе с тем главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре не будет восстановлена одновременно.