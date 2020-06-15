Украинский агросектор получит "миллионное" спасение [ Редактировать ]
Украина получит 200 миллионов долларов на развитие сельского хозяйства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
По информации, в Украине малый и средний сегмент аграриев начнет принимать активное участие в сельскохозяйственном рынке.
Программа позволит Украине смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора, в частности, малых и средних предприятий, в сельскохозяйственном рынке и производстве товаров.
Известно, что программа предполагает:
- создать Государственный аграрный реестр и открытый к нему доступ широкой общественности;
- провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр;
- разработать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин;
- провести спутниковое картографирование территории Украины;
- создать автоматизированную систему оповещения относительно изменений в Государственном земельном кадастре;
- повысить осведомленность владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты;
- усилить систему государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС и лучших мировых практик;
- разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.
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