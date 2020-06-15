Украина получит 200 миллионов долларов на развитие сельского хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По информации, в Украине малый и средний сегмент аграриев начнет принимать активное участие в сельскохозяйственном рынке.

Программа позволит Украине смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора, в частности, малых и средних предприятий, в сельскохозяйственном рынке и производстве товаров.

Известно, что программа предполагает:

создать Государственный аграрный реестр и открытый к нему доступ широкой общественности;

провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр;

разработать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин;

провести спутниковое картографирование территории Украины;

создать автоматизированную систему оповещения относительно изменений в Государственном земельном кадастре;

повысить осведомленность владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты;

усилить систему государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС и лучших мировых практик;

разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

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