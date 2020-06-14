Украина получила "копеечный" импортный газ [ Редактировать ]
Украинские предприятия в мае 2020 года получили природный газ по цене 98,09 долларов за 1 тысячу кубометров.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По информации, за май 2020 цена газа составила на 20% ниже, чем в апреле этого же года, которая на тот период составила 122,55 долларов за 1 тысячу кубометр.
Отмечается, что в аналогичный период 2019 года цена импортного голубого топлива составляла 215,2 долларов за тысячу кубометров.
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