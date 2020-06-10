Украина получила транш от ЕС на 500 млн евро [ Редактировать ]
В среду, 10 июня, стало известно, что Европейская комиссия перечислила Украине 500 млн евро. Это второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Сообщается, что транш 500 млн евро поступил в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года. Средства направят на финансирование расходов госбюджета, что будет способствовать улучшению платежного баланса и снижению финансового давления по погашению других кредитов.
Также сообщается, что получение льготного кредита стало возможным после того, как Украина выполнила 12 специальных условий по реформам в сферах:
- противодействия и борьбы с коррупцией;
- социальной политики;
- предотвращения отмывания денег;
- энергетики;
- таможенной политики;
- реформирования налоговой и таможенной служб;
- корпоративного управления в государственных банках;
- противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения;
- снижения высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе и в связи с новой программой сотрудничества с МВФ.
Ранее мы писали, когда Украина откажется от траншев МВФ.
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