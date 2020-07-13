В южноафриканском городе Йоханнесбург умерла 59-летняя дочь Нельсона Манделы - Зиндзисва. Об этом сообщает ENCA, ссылаясь на заявление Фонда им. Нельсона Манделы.



"Зиндзисва Мандела умерла в 59 лет", - говорится в сообщении.

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Зиндзисва - дочь бывшего президента Южной Африки и национального героя страны Нельсона Манделы и его жены Винни Мадикизела-Манделы. До смерти дочь Манделы работала послом ЮАР в Дании.



У нее остались муж и четверо детей.



Нельсон Мандела был первым президентом ЮАР, избранным на полностью демократических выборах. До своего президентства он был выдающимся борцом с апартеидом и лидером Африканского Национального Конгресса (АНК). 27 лет провел в тюрьме за участие в подпольной вооруженной борьбе. Мандела умер в возрасте 95 лет 5 декабря 2013 года.

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