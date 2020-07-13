Умерла дочь Нельсона Манделы [ Редактировать ]
В южноафриканском городе Йоханнесбург умерла 59-летняя дочь Нельсона Манделы - Зиндзисва. Об этом сообщает ENCA, ссылаясь на заявление Фонда им. Нельсона Манделы.
"Зиндзисва Мандела умерла в 59 лет", - говорится в сообщении.
Зиндзисва - дочь бывшего президента Южной Африки и национального героя страны Нельсона Манделы и его жены Винни Мадикизела-Манделы. До смерти дочь Манделы работала послом ЮАР в Дании.
У нее остались муж и четверо детей.
Нельсон Мандела был первым президентом ЮАР, избранным на полностью демократических выборах. До своего президентства он был выдающимся борцом с апартеидом и лидером Африканского Национального Конгресса (АНК). 27 лет провел в тюрьме за участие в подпольной вооруженной борьбе. Мандела умер в возрасте 95 лет 5 декабря 2013 года.
Ранее сообщалось, что жена Джона Траволты внезапно умерла.
по теме
Бойко открыл на Луганщине штаб помощи пострадавшим от пожаров
На Луганщине работает штаб помощи пострадавшим от пожаров, организованный "Оппозиционной платформой – За жизнь"
11 человек утонули при попытке спасти ребенка
В Египте на пляже произошла жуткая трагедия
Смерть мэра Сеула: названа причина
Отмечается, что тело 65-летнего Вон Суна нашли на поросшем лесом склоне горы в парке Пугаксан
Двукратный чемпион мира по сноуборду утонул в Австралии
Спортсмену в течение 45 минут оказывали помощь, но спасти его не удалось