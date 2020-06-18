Легендарная британская певица Вера Маргарет Линн умерла на 104-м году жизни. Об этом сообщила ее семья. По словам родственников, певица скончалась утром 18 июня в своем доме в Восточном Сассексе, в окружении близких, передает eadaily.com.

"С глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что любимая исполнительница Великобритании покинула этот мир в возрасте 103 лет. Дама ордена Британской империи Вера Линн сегодня, 18 июня, умерла у себя дома в Дитчлинге (графство Восточный Сассекс) в окружении ближайших родственников", - говорится в сообщении.

Соболезнования родным и близким певицы выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Чарующий и волшебный голос дамы Веры Линн был способен очаровать и ободрить нашу страну в самые мрачные для нее часы", - написал он на своей странице в Twitter.

Вера Маргарет Уэлч родилась в одном из предместий Лондона в 1917 году и уже в семилетнем возрасте вышла на сцену.

Самой известной из записанных ею композиций стала баллада We’ll Meet Again 1939 года. Песня приобрела новое звучание во время пандемии. В апреле она была перезаписана Линн дуэтом с сопрано Кэтрин Дженкинс для того, чтобы собрать деньги на помощь британским врачам, которые борются с коронавирусом.

Королева Великобритании Елизавета II также процитировала строчку из этой песни, обращаясь к нации в апреле, чтобы поблагодарить тех, кто соблюдает карантин, и выразить уверенность в том, что болезнь будет побеждена. После этого We’ll Meet Again поднялась на вершины британских музыкальных хит-парадов.

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