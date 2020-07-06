На 92-м году жизни умер итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе, сообщает Corriere della Sera.

Музыкант скончался в ночь на 6 июля в клинике в Риме от последствий травмы, полученной при падении.

Эннио Морриконе - один из самых известных композиторов современности. За свою долгую карьеру он написал более 400 звуковых дорожек к фильмам, многие из которых стали классикой мирового кинематографа. Фильму почти всегда гарантирован успех, если в нем звучит музыка Морриконе. Некоторые его композиции становились более популярны, чем сами ленты, для которых были написаны.

Композитор работал со многими режиссерами, начиная со своего одноклассника Серджо Леоне, заканчивая Бернардо Бертолуччи и Пьером Паоло Пазолини. Творил и в Голливуде: с Романом Полански, Брайаном Де Пальмой, Джоном Карпентером, Квентином Тарантино и другими.

Он является автором саундтреков к таким фильмам, как "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "Профессионал", "Однажды в Америке" Серджио Леоне, "Неприкасаемые" Брайана Де Пальмы,"Спрут", "Легенда о пианисте", "Джанго Освобожденный", "Омерзительная восьмерка" и многим другим.

За свои киноработы он получил три премии "Золотой глобус" и два "Оскара".

Ранее сообщалось, что умер легендарный футболист киевского "Динамо".